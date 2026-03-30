На Киностудии Горького рассказали, как нейросети помогают в создании фильмов

Возможности применения искусственного интеллекта в кинопроизводстве продемонстрировали специалисты "Виртуальной студии Горького 55.8". С помощью нейросетей они заменили бетонный пол в съемочном павильоне на сгенерированную картинку, сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Ранее для подобных сцен требовалось возводить полноценные декорации: площадку покрывали песком, землей или искусственным снегом. Теперь же новые технологии позволяют отказаться от сложных конструкций.

По словам руководителя студии Алексея Евдокимова, эксперимент показал, что нейросети могут значительно упростить процесс съемок: команда может сосредоточиться на работе с актерами и светом, не тратя силы на тяжелые декорации.

"Для музыкальных проектов, клипов или сцен с активным движением это особенно актуально – мы получаем полную свободу, не будучи ограниченными физическим реквизитом", – сказал он.

В ходе эксперимента актер находился в павильоне с LED-экранами, на которых выводилось изображение джунглей, созданных в движке Unreal Engine. На этапе постпродакшена бетонное покрытие заменили на сгенерированный песчаный слой.

Благодаря тому, что движок управляет как изображением, так и освещением, тени от актеров и объектов естественно ложатся на цифровую поверхность. Это позволило создать единое визуальное пространство без заметных границ между актерами и виртуальной поверхностью.

Ранее в "Виртуальной студии Горького 55.8", подведомственной столичному Депкультуры, сняли яркие сцены триллера "Вершина" режиссера Юрия Быкова. В частности, на площадке студии был сооружен макет казармы для альпинистов с полуразрушенными стенами и выбитыми окнами. Антураж дополнил искусственный снег.

По словам Евдокимова, для съемок был спроектирован и создан светодиодный экран размером 16 на 7 метров. С помощью него воссоздали атмосферу высокогорья в павильоне. Для реальности изображение выводили на экран в формате HDR с глубиной цвета 10 бит.