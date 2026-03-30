Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 марта, 16:48

Политика

В Госдуме высказались против шестидневной рабочей недели по 12 часов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Госдуме раскритиковали предложение миллиардера и предпринимателя Олега Дерипаски о переходе на шестидневную рабочую неделю с 12-часовым режимом. Против данного предложения высказался глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в беседе с изданием "Подъем".

Депутат отметил, что бизнесмен имеет право на собственную позицию, однако в парламенте подобные инициативы не рассматриваются. Любые изменения трудового законодательства должны обсуждаться в рамках трехсторонней комиссии с участием профсоюзов, работодателей и правительства, подчеркнул Нилов.

"Кроме того, к рассмотрению во втором чтении готовится законопроект, связанный с переработками. Сегодня по Трудовому кодексу максимальное количество переработок – 120 часов в год. Предлагается увеличить", – добавил он.

При этом, как отметил парламентарий, в Госдуме чаще звучат предложения, наоборот, сократить рабочую неделю до четырех дней для отдельных категорий работников.

Сам депутат заявил, что ему ближе именно такой подход при условии сохранения доходов сотрудников и без избыточной нагрузки на бизнес. Он добавил, что ключевой задачей остается рост производительности труда, а резкое изменение привычной модели занятости может привести к социальному напряжению.

Дерипаска выступил с предложением об увеличении рабочей недели 30 марта. По его мнению, такие меры помогут стране быстрее адаптироваться к внешним ограничениям и ускорить экономическую трансформацию. Он также подчеркнул, что в условиях ограниченных ресурсов россияне способны мобилизоваться и увеличить интенсивность труда.

политикаобщество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика