Движение транспорта перекрыто на выезде из Ярославля в Москву из-за атаки БПЛА

Ярославская область подверглась атаке БПЛА, в связи с чем в целях безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

"Перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок", – сообщил глава области.

В регионе сохраняется угроза атаки БПЛА, работа подразделений ПВО и прочих силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается.

Ночью и утром 19 мая средства ПВО уничтожили в общей сумме четыре украинских дрона на подлете к Москве. На местах падения фрагментов БПЛА находятся специалисты экстренных служб.

В связи с очередной попыткой атаки БПЛА временные ограничения введены во Внуково. Аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.