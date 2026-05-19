Небольшая облачность и до 32 градусов жары ожидаются в Москве 19 мая

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Небольшая облачность без осадков ожидается в столице во вторник, 19 мая. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 30 до 32 градусов жары, по области – от 27 до 32 градусов.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до плюс 15 градусов, а в Подмосковье – до плюс 17 градусов.

Аномально жаркая погода продлится в Москве всю рабочую неделю, по 22 мая. Температура воздуха будет превышать норму на 7–9 градусов.

Коммунальные службы столицы проводят дополнительный полив дорог в жаркую погоду. Такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать дорожное покрытие.