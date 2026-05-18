Коммунальные службы дополнительно проводят в Москве полив дорог в жару

В Москве проводят дополнительный полив дорог в жаркую погоду. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать дорожное покрытие, так как при длительном воздействии солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жару уровень деформации удается существенно снизить.

Кроме того, в жаркую погоду нужен отдельный уход за городскими цветниками. Специалисты их поливают рано утром или вечером после 17:00 таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, то есть примерно на 30 сантиметров.



По прогнозам синоптиков, с 18 по 22 мая в мегаполисе столбики термометров могут достигать отметки 30–32 градуса. В такую погоду необходимо избегать длительного пребывания на улице и обеспечить особый уход за домашними питомцами.

В связи с жарой автомобилистам следует быть особенно внимательными за рулем, предупредила пресс-служба госкомпании "Автодор". Водителей призвали уделять внимание техническому состоянию машины и собственному самочувствию на скоростных трассах.

"Жара значительно увеличивает нагрузку на двигатель, систему охлаждения и шины, а также повышает риск ухудшения концентрации внимания за рулем", – объяснили в организации.

В "Автодоре" посоветовали водителям проверить уровень охлаждающей жидкости, давление в шинах и исправность системы кондиционирования. Также им рекомендовали соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и избегать резких маневров.

В компании напомнили, что при долгих поездках нужно делать регулярные остановки для отдыха, пить достаточное количество воды, не оставлять детей и животных в салоне авто даже на короткое время. Для получения помощи автомобилисты могут обратиться в службу аварийных комиссаров по короткому номеру 2323.

Понедельник, 18 мая, стал самым теплым днем в Москве с начала года. К 14:00 воздух в городе прогрелся до 29,1 градуса.

В связи с этим пассажирам столичного транспорта бесплатно раздавали бутылки с водой. Их можно было получить на станциях метро и вокзалах.