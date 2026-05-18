18 мая, 18:06

Происшествия

Глава "Эрмитажа" Пиотровский назвал вандализмом инцидент с посетителем на троне

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Инцидент с посетителем на троне является актом вооруженного вандализма, заявил генеральный директор Государственного "Эрмитажа" Михаил Пиотровский.

В воскресенье, 17 мая, посетитель зашел за ограждение и сел в Большой императорский трон в Георгиевском зале. Сотрудники музея незамедлительно сообщили о произошедшем сотрудникам Росгвардии. В результате наряд вневедомственной охраны и представители службы безопасности "Эрмитажа" задержали 45-летнего злоумышленника, который при этом вел себя агрессивно и пытался оказать сопротивление.

Его передали полицейским, а позже обнаружили у него в обуви небольшой нож. В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области добавили, что было принято решение о направлении мужчины в специальное медучреждение, чтобы обследовать его и оказать необходимую помощь. Продолжается проверка всех обстоятельств инцидента.

Пиотровский указал, что в этом случае речь идет о явном "акте вандализма", а популярность музеев во всем мире делает их "любимым местом" для скандального самовыражения.

"Эта заразная тенденция несет в себе огромную опасность и приносит музеям конкретный ущерб, требующий жесткого реагирования", – подчеркнул он.

Гендиректор "Эрмитажа" также добавил, что любое "вульгарное прикосновение" приносит экспонатам как материальный, так и моральный ущерб. Пиотровский сравнил это со "святотатством" и указал на то, что это оскорбляет чувства всех, кому дорога история и искусства. Помимо этого, "осквернение музейного пространства" является преступлением даже в том случае, если не сломан стул и не порвана ткань.

Подобные акции также ведут к усилению мер защиты и осложняют пребывание посетителей в музее. В данном случае речь идет о сознательном препятствовании исполнению "функций важнейшей культурной институции", а также наносит всему обществу огромный моральный и экономический ущерб.

"Музей нуждается в серьезной защите от этой не новой, но заразной беды", – заключил директор "Эрмитажа".

Ранее суд в Санкт-Петербурге взыскал 847 тысяч рублей с посетителя "Эрмитажа", который сел на трон магистра Мальтийского ордена конца XVIII века, принадлежавший императору Павлу I.

Инцидент произошел в марте 2025 года. Посетитель сел на трон несмотря на запрет, а после замечания смотрительницы встал на подножную скамью и повредил экспонат. Сиденье трона было деформировано, произошли разрывы ткани бархата на поверхности сиденья и подножной скамьи, на которой также обнаружили трещины.

