В Китае ребенок уронил музейный экспонат за 25 млн рублей

В Пекине мальчик уронил золотую корону стоимостью 25 миллионов рублей во время посещения музея. Об этом сообщает издание Need To Know.

"Золотая корона феникса принадлежит бьюти-инфлюенсеру Чжан Кайи. Она была тщательно изготовлена из чистого золота ее мужем-художником Чжан Юдуном", – сказано в сообщении.

По данными СМИ, корона была размещена в стеклянной витрине. Ребенок прикоснулся к ней, после чего экспонат упал на землю и был поврежден. По словам экспертов, стоимость ущерба составила 400 тысяч юаней (4,5 миллиона рублей).

Бьюти-инфлюенсер, которой принадлежит корона, в своих соцсетях заявила, что экспонат является бесценным, так как это изделие создал ее супруг для свадьбы. При этом корона застрахована, но, по словам блогера, ее стоимость нельзя измерить только весом золота.

Отмечается, что некоторые юристы, посмотрев видео с места происшествия, предположили, что родители мальчика будут привлечены к ответственности, так как он является несовершеннолетним. Однако представитель музея указал на то, что витрина не была надежно закреплена, поэтому ответственность также частично лежит на заведении.

Ранее Государственный "Эрмитаж" потребовал через суд взыскать с посетителя около 847 тысяч рублей за ущерб, причиненный историческому экспонату. Мужчина, несмотря на запрет, сел на трон магистра Мальтийского ордена конца XVIII века, принадлежавший императору Павлу I. После замечания смотрительницы он встал на подножную скамью, из-за чего повредил ее.

