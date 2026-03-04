Иран в рамках 17-й волны запустил свыше 40 ракет по целям США и Израиля

Фото: ТАСС/ЕРА/ALAA BADARNEH

Иран запустил свыше 40 ракет по американским и израильским целям, сообщает Fars со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения вооруженных сил страны).

Уточняется, что удары были нанесены в рамках 17-й волны операции "Правдивое обещание – 4" в ответ на продолжение атак со стороны США и Израиля.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как Тель-Авив и Вашингтон ударили по территории Тегерана. В ответ Иран атаковал еврейское государство и американские военные объекты в регионе.

Несмотря на заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что Иран лишился военно-морских сил, военно-воздушных сил и систем обнаружения целей в воздухе, КСИР продолжает атаковать американские цели. В частности, Тегеран ударил ракетами по боевому кораблю США и судну-заправщику в Индийском океане.

