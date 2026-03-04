Кувейт запретил экспорт продовольствия на фоне ситуации в регионе

Фото: 123RF/diy13

Власти Кувейта приняли решение о запрете вывоза всех видов продовольственной продукции за границу. Об этом сообщает пресс-служба кувейтского таможенного управления.

Соответствующие срочные распоряжения были направлены во все воздушные, морские и наземные пункты пропуска страны.

Ограничительные меры введены для обеспечения продовольственной безопасности и сохранения стабильности внутреннего рынка на фоне резкого обострения ситуации в регионе, уточнили власти эмирата в документе.

28 февраля США и Израиль нанесли первые удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, что привело к жертвам среди мирного населения и разрушениям. В ответ на это республика атаковала израильскую территорию и военные объекты США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Страны Персидского залива предостерегли Иран от дальнейших ударов по их территориям, подчеркнув что они не будут использоваться в качестве плацдарма для нападения на исламскую республику. Тем не менее Тегеран продолжил обстреливать эти государства.

Позднее стало известно, что в результате падения обломков на жилой квартал в столице Кувейта погибла девочка 11 лет. Трагедия произошла в семье иностранцев, постоянно проживающих в эмирате. Ребенок получил тяжелые ранения и скончался в больнице.