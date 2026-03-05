Умерла "самая красивая девочка России" Ксения Никитина

Фото: vk.com/bf_stesha

В Воронеже умерла 8-летняя Ксения Никитина, которая в 2020 году победила в конкурсе "Самая красивая девочка России". Об этом благотворительный фонд "Стеша" сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В организации выразили соболезнования родным девочки и заявили о готовности оказать необходимую поддержку.

Уточняется, что у Никитиной был синдром Ретта – редкое генетическое заболевание, при котором после периода нормального развития у ребенка постепенно начинают слабеть двигательные и речевые функции. С годовалого возраста состояние девочки постепенно ухудшалось: она теряла способность двигаться и говорить.

Однако, несмотря на болезнь, родители решили, что дочери стоит поучаствовать в конкурсе красоты, после победы в котором многие узнали о существовании синдрома Ретта.