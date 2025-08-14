Умерла вице-мисс "Россия 2017" Ксения Александрова

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Вице-мисс "Россия 2017" Ксения Александрова скончалась на 31-м году жизни. Об этом ТАСС рассказала гендиректор конкурса "Мисс Россия" Анастасия Беляк.

По ее словам, девушка умерла 12 августа.

СМИ выяснили, что в июле модель попала в аварию в Тверской области. После произошедшего ее доставили в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Врачи диагностировали у девушки черепно-мозговую травму. Журналисты заявляли, что на протяжении долгого времени состояние вице-мисс "Россия 2017" было нестабильным.

Александрова родилась 12 ноября 1994 года в Москве. После она пошла учиться на финансиста в РЭУ им. Г. В. Плеханова. С 19 лет девушка стала работать моделью и принимала активное участие в конкурсах красоты.

В апреле 2017-го Александрова участвовала от Москвы в конкурсе "Мисс Россия" и получила титул "Первая вице-мисс". Затем девушка представляла Россию на конкурсе "Мисс Вселенная". Однако ей не удалось попасть в топ-16 полуфиналисток.

Ранее музыкант Вадим Рулев, который до этого играл на тромбоне в группе The Hatters, скончался. По данным СМИ, мужчина вместе со своей женой погиб в ДТП в Выборгском районе Ленинградской области.