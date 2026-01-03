Собянин рассказал о развитии системы специального профессионального образования в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

2025 год стал успешным для развития системы специального профессионального образования в Москве. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в MAX.

Мэр напомнил, что теперь выпускникам девятых классов стало легче поступать в колледжи, так как для этого необходимо сдать только два предмета – русский язык и математику. В 2025 году такой возможностью воспользовались более 37 тысяч школьников, что на 40% больше, чем в 2024-м.

Также было переработано около 90% учебных планов. Сейчас 70% времени обучения занимает практика под руководством наставников. Так студенты могут освоить 2–4 профессии. Делают они это в лабораториях и мастерских, которых в прошлом году открылось более 1,5 тысяч.

В Печатниках для прохождения практики открыли Центр практического обучения "Профессии будущего". Также появился и Центр практической подготовки для машиностроения в ОЭЗ "Технополис Москва", где каждый год обучение смогут одновременно проходить 1,5 тысячи студентов, которые станут токарями, шлифовальщиками, фрезеровщиками, операторами станков.

Собянин рассказал, что в столице появились и новые учебные направления, включая квантовые коммуникации, веб-разработку, интеллектуальные интегрированные системы, техническую эксплуатацию электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов.

Кроме того, добавил градоначальник, с московскими колледжами сотрудничают свыше 3,8 тысяч компаний в самых разных отраслях. В итоге ежегодно выпускаются востребованные специалисты, которые начинают работать уже во время обучения. 95% студентов успешно трудоустраиваются.

Ранее Собянин указал на рост популярности транспортных специальностей в колледжах. В этом году на них поступили около 5,8 тысячи первокурсников, что на 20% больше, чем в 2024 году. Из всех направлений чаще всего студенты выбирают обслуживание и ремонт автотранспорта.