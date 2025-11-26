Форма поиска по сайту

26 ноября, 16:00

Мэр Москвы

Собянин сообщил о росте популярности транспортных специальностей в колледжах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Транспортные специальности стали популярнее в московских колледжах. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Мэр отметил, что Москва является крупнейшим центром подготовки транспортных кадров в России. В столичных колледжах эти направления выбрали почти 15 тысяч студентов.

Только в этом году на транспортные специальности поступили около 5,8 тысячи первокурсников, что на 20% больше, чем в 2024 году. Из всех направлений чаще всего студенты выбирают обслуживание и ремонт автотранспорта.

Для обучения колледжи предоставляют современное оборудование, его используют и работодатели. Благодаря этому студенты могут погрузиться в профессию с первого курса. Они проводят диагностику, ремонт и обслуживание автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, а также электроавтомобилей "Москвич 3е".

Обучающимся предоставляется возможность поработать в лабораториях и мастерских, а также пройти практику на предприятиях.

Собянин добавил, что многие студенты начинают работать во время учебы. Практически все выпускники впоследствии устраиваются в лучшие компании Москвы, в том числе в метро, Мосгортранс, на завод "Москвич" и компанию "Шереметьево Безопасность".

По словам градоначальника, в столичном колледже транспорта обучение проходят свыше 3,7 тысячи студентов. Колледж является главным партнером Московского метрополитена.

Ранее Собянин рассказал, что в столице модернизируют систему среднего профессионального образования. Он отметил, что в следующем году продолжится взаимодействие колледжей с работодателями, реализация образовательных программ с акцентом на практическую подготовку и современный подход к обучению.

Кроме того, до конца 2027 года обновят более 2 тысяч мастерских и проведут капремонт в трех зданиях колледжей.

