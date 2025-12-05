Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР) – Безымянное. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Согласно сводке оборонного ведомства, установить контроль над селом удалось бойцам, служащим в подразделениях "Южной" группировки войск.

Немногим ранее операция по освобождению была проведена в Запорожской области. Подразделения группировки "Восток" продолжили продвигаться в глубину обороны ВСУ, что позволило им взять под контроль село Червоное.

До этого солдаты Вооруженных сил России отбили населенные пункты Цегельное в Харьковской области и Нечаевку в Днепропетровской области. В частности, Цегельное удалось взять под контроль благодаря подразделениям группировки войск "Север", а Нечаевку – благодаря бойцам "Востока".