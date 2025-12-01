Форма поиска по сайту

01 декабря, 12:05

Политика

Российские войска освободили населенный пункт Клиновое в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска провели операцию по освобождению населенного пункта Клиновое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Село отбили бойцы, служащие в подразделениях группировки войск "Юг", после чего продолжили продвижение вглубь обороны противника, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее солдаты Вооруженных сил России освободили населенные пункты Цегельное в Харьковской области и Нечаевку в Днепропетровской области. В частности, Цегельное удалось взять под контроль благодаря подразделениям группировки войск "Север", а Нечаевку – благодаря бойцам "Востока".

Помимо этого, военные поразили инфраструктуру украинского аэродрома. Одновременно с этим оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск уничтожили места хранения и запуска БПЛА, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований Украины и иностранных наемников в 157 районах.

ВС РФ освободили 8 населенных пунктов в зоне СВО

Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

