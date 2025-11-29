29 ноября, 19:49Политика
Пушилин сообщил об увеличении буферной зоны на юге ДНР
Фото: телеграм-канал "Пушилин Д.В."
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в интервью РИА Новости об увеличении буферной зоны на территории Днепропетровской области.
Он уточнил, что юг ДНР находится в зоне ответственности группировки войск "Восток".
Ранее российские военные отбили сразу три населенных пункта в зоне проведения СВО – Тихое и Отрадное в Днепропетровской области, а также Петровское в ДНР.
Помимо этого, бойцы Вооруженных сил РФ освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Кроме того, трое военнослужащих Украины сдались в плен в ходе зачистки населенного пункта Ровное в ДНР. Они вышли к российским позициям с целью добровольной сдачи в плен.
