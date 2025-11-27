27 ноября, 12:15Политика
ВС РФ освободили населенный пункт Васюковка в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Васюковка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает Минобороны.
Взять Васюковку под контроль удалось в результате действий подразделений группировки войск "Южная", уточнили в оборонном ведомстве. При этом за прошедшие сутки в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 230 военных и танк.
Ранее "Южная" группировка войск освободила село Иванополье в ДНР. До этого подразделениям "Востока" удалось взять под контроль село Затишье в Запорожской области.
Еще ранее российские войска освободили населенные пункты Цегельное в Харьковской области и Нечаевку в Днепропетровской области. В частности, Цегельное удалось взять под контроль благодаря подразделениям группировки войск "Север", а Нечаевку – благодаря бойцам "Востока".
Российские войска освободили еще один населенный пункт в ДНР