Собянин рассказал, как школьники и студенты колледжей поддерживают бойцов СВО

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В течение 2025 года учащиеся московских школ и студенты колледжей активно участвовали в поддержке участников специальной военной операции (СВО), их семей, а также детей из новых регионов России. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"Ученики отправили бойцам больше 30 тысяч писем и открыток, собрали свыше 32 тонн гуманитарной помощи для детских домов, школ-интернатов новых регионов и зоны СВО", – отметил он.

В частности, ученики школы № 1 570 подготовили письма со словами поддержки для военнослужащих, проходящих лечение в Главном военно-клиническом госпитале имени академика Н. Н. Бурденко. В школе № 171 к каждому посланию добавили рисунки и сувениры, сделанные своими руками, а школа № 1 508 организовала сбор теплых вещей и продуктов длительного хранения.

Школа "Марьино" провела "Бал Героев" в исторической усадьбе "Люблино", а ученики младших классов записали для бойцов праздничное видеопоздравление.

"Студенты и педагоги столичных колледжей передали больше 35 тысяч писем и свыше 20 тонн гуманитарной помощи. На передовую отвезли медикаменты, одежду, сухпайки и портативные генераторы", – поделился мэр.

Для детей из новых регионов и семей военнослужащих силами студентов были организованы десятки новогодних концертов, благотворительных елок и театрализованных квестов. Такие мероприятия прошли, например, в Московском колледже управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно" и в Юридическом колледже.

Кроме того, сотрудники Колледжа информационных технологий "ИТ.Москва" в костюмах Деда Мороза и Снегурочки лично доставляли подарки в детские дома Луганска и Донецка.

Будущие повара из Московского образовательного комплекса "Запад" испекли медовые пряники, которые вместе с теплой одеждой и обогревателями от Московского автомобильно-дорожного колледжа имени А. А. Николаева отправились в посылках на фронт. Вместе с тем студенты Колледжа малого бизнеса № 4 и Технологического колледжа № 24 сшили специальную адаптивную одежду для раненых бойцов.

Гуманитарную помощь передают и волонтеры из Южного административного округа Москвы. Они собрали подарки для детей из детских домов и приютов Луганской и Донецкой народных республик. Их вручили воспитанникам на новогодних утренниках. Добровольцы также поздравили детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.