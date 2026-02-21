21 февраля, 11:09Политика
Руководители Паралимпийского комитета РФ внесены в базу "Миротворца"
Фото: depositphotos/RailwayFX
Часть руководства Паралимпийского комитета России (ПКР) внесена в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно данным сайта, в базу попали президент ПКР Павел Рожков, генсекретарь комитета, замруководителя аппарата ПКР Андрей Строкин, руководитель отдела паралимпийского образования, науки, антидопингового и медицинского обеспечения Гузель Идрисова, руководитель международного отдела Екатерина Пронина и руководитель организационного отдела Иван Давыдов.
В январе МПК пересмотрел решение о допуске сборной России на Игры 2026 года, разрешив подавать заявки на приглашения лыжникам, сноубордистам и горнолыжникам. После этого 6 российских спортсменов получили приглашения на Паралимпийские игры.
Однако в феврале глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни предложили не выдавать визы сопровождающим российских и белорусских спортсменов, которые будут участвовать в Паралимпийских играх. Тем не менее министр сельского хозяйства страны Франческо Лоллобриджида указал, что "необходимо избегать любой дискриминации".