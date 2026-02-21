График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 февраля, 11:09

Политика

Руководители Паралимпийского комитета РФ внесены в базу "Миротворца"

Фото: depositphotos/RailwayFX

Часть руководства Паралимпийского комитета России (ПКР) внесена в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным сайта, в базу попали президент ПКР Павел Рожков, генсекретарь комитета, замруководителя аппарата ПКР Андрей Строкин, руководитель отдела паралимпийского образования, науки, антидопингового и медицинского обеспечения Гузель Идрисова, руководитель международного отдела Екатерина Пронина и руководитель организационного отдела Иван Давыдов.

В январе МПК пересмотрел решение о допуске сборной России на Игры 2026 года, разрешив подавать заявки на приглашения лыжникам, сноубордистам и горнолыжникам. После этого 6 российских спортсменов получили приглашения на Паралимпийские игры.

Однако в феврале глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни предложили не выдавать визы сопровождающим российских и белорусских спортсменов, которые будут участвовать в Паралимпийских играх. Тем не менее министр сельского хозяйства страны Франческо Лоллобриджида указал, что "необходимо избегать любой дискриминации".

Читайте также


политикаспорт

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика