21 февраля, 23:38

Политика

В ГД внесен законопроект о выезде из РФ детей трудовых мигрантов по достижении ими 18 лет

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать детей трудовых мигрантов по достижении 18 лет выехать из страны. Об этом говорится в документе, опубликованном в думской электронной базе.

В пояснительной записке отмечается, что речь идет о детях иностранного гражданина, который осуществляет в РФ трудовую деятельность на основании патента. Если у его ребенка при достижении совершеннолетия не будет иных оснований для проживания, ему придется уехать из РФ. В ином случае ему придется оформить патент.

Ранее стало известно, что в 2025 году из Москвы были выдворены свыше 26 тысяч иностранных граждан. При этом 646 человек оказались депортированы. В отношении около 18 тысяч иностранцев было принято решение о помещении в центр временного содержания.

Всего полиция Москвы в 2025 году провела более 11 тысяч проверок соблюдения миграционного законодательства в общественных местах, торговых центрах, точках общественного питания, хостелах, на строительных объектах и других местах.

