Мигрантам в России будет грозить лишение свободы за поддельные медсправки

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Мигранту в России будет грозить уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на 4 года со штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей за использование подложной справки о медицинском обследовании, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Авторами документов выступили 427 депутатов Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным. Законопроект уже внесен на рассмотрение.

Яровая отметила, что такое решение было принято с учетом специфики и значения документов в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты граждан от опасных инфекционных заболеваний.

Вице-спикер Госдумы добавила, что она совместно с группой депутатов во главе с лидерами думских фракций разработала и внесла на рассмотрение всего три законопроекта. Они касаются вопросов сопровождения, контроля и достоверности документального подтверждения безопасности здоровья иностранцев, прибывших в Россию для осуществления трудовой деятельности.

Депутат добавила, что была проведена большая работа – все внесенные законопроекты поддержаны без замечаний правительством, Верховным судом, всеми правоохранителями и ведомствами.

Законопроектами также предлагается ввести признаки, повышающие ответственность за подделку или использование справки при помощи интернета или служебного положения. Если это повлекло массовое заражение людей, не исключено лишение свободы сроком до 8 лет.

Вместе с тем, если мигрант отказывается проходить медосвидетельствование, инициативой предполагается возможность его выдворения по решению суда, а также штраф, увеличенный в более чем 12 раз – до 25–50 тысяч рублей.

Также впервые вводится ответственность за неуплату штрафа в установленный срок как дополнительный дисциплинирующий фактор и мера, гарантирующая безопасность.

Инициативы в том числе предполагают введение штрафа от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности от 14 до 90 суток для медорганизаций, которые нарушают порядок проведения медосвидетельствования мигрантов.

По словам Яровой, задача властей – сделать невыгодными злоупотребления и увеличить контроль за процедурами медосвидетельствования внутри организаций.

Законопроект, которым предлагается установить для мигрантов единый срок прохождения медицинского освидетельствования – в течение 30 календарных дней со въезда в страну, был внесен в Госдуму 16 января. Помимо этого, предлагается запретить медорганизациям передавать третьим лицам права и обязанности по оформлению медзаключений и проведению медосвидетельствований.