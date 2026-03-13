Новости

Новости

13 марта, 15:18

Мэр Москвы

Сергей Собянин вручил премии города Москвы в области туризма

Сергей Собянин наградил победителей премии города Москвы 2025 года в области туризма. Церемония состоялась в Мраморном зале мэрии столицы.

"Поздравляю с заслуженными наградами и победой в конкурсе Москвы на премию в области туризма. Это очень важное направление, которое год от года развивается и становится частью нашей жизни", – сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что, несмотря на важность инфраструктуры, именно люди, команды, руководители и предприниматели, вкладывающие свои силы и душу в условиях высокой конкуренции, являются движущей силой.

В ходе награждения Собянин отметил рекордный турпоток столицы в прошлом году. Москва приняла около 26,5 миллиона туристов, что больше, чем когда-либо в истории города.

"Туризм важен не только для экономики, но и для продвижения столицы, развития инфраструктуры и общественных пространств", – подчеркнул мэр.

По словам Собянина, деловой и культурный туризм являются столпами туристической индустрии Москвы. Статус города как ведущего делового и финансового центра, где сосредоточены сотни тысяч предприятий, неизбежно стимулирует развитие делового туризма.

В то же время Москва, как культурная столица, может предложить немало музеев, театров и концертных залов, где постоянно проходят сотни мероприятий, включая такие масштабные проекты, как "Зима в Москве" и "Лето в Москве", что делает ее притягательной для туристов со всего света.

По словам Собянина, число иностранных туристов также увеличилось. В столице побывали 2,8 миллиона гостей из-за рубежа, что на 100 тысяч больше, чем в 2024 году. Общий поток иностранных туристов вырос на 16%, в числе лидеров – Китай (473 тысячи), Индия (109 тысяч), Турция (75 тысяч) и Вьетнам (42 тысячи).

Премии Москвы в сфере туризма вручаются за инициативы, способствующие росту туристической привлекательности столицы, улучшению сервиса, разработке инновационных предложений, интеграции цифровых решений и привлечению инвестиций. В 2025 году было отмечено 11 победителей.

Ранее сообщалось, что Москва заключила 10 соглашений с российскими регионами по взаимному наращиванию туристических потоков. В их числе – совместные проекты, направленные на развитие делового туризма и продвижение турпредложений, в частности, через цифровой сервис Russpass.

Сергей Собянин наградил лучших работников в области туризма

