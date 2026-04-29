29 апреля, 11:24

Транспорт

Более 120 дополнительных поездов отправятся из Москвы на майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

В период майских праздников из Москвы отправятся 123 дополнительных поезда дальнего следования, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

С 30 апреля по 12 мая дополнительные поезда отправятся из столицы в Казань, Архангельск, Волгоград и другие российские города. Например, на праздниках и выходных пассажиров МЖД в направлении Черного моря до Адлера будут перевозить 135 пар поездов, а до Анапы – 50 пар. Еще 57 пар составов обеспечат перевозки пассажиров в Новороссийск, а 54 – в направлении Кисловодска и Минеральных Вод.

Также с 1 мая со столичного Казанского вокзала отправится новый туристический поезд "Космические выходные" сообщением Москва – Самара – Оренбург – Саранск. 5 мая состав вернется в Москву.

В среднем в праздничные дни из Москвы каждые сутки будут отправляться 166 поездов дальнего следования. Датами с самым массовым выездом поездов станут 30 апреля и 9 мая. Максимальное количество составов отправятся с Казанского вокзала, где 30 апреля выйдут на маршрут 47 поездов, включая 4 дополнительные.

Ранее стало известно, что с 30 апреля по 8 мая пригородные поезда Московского транспортного узла будут следовать по расписанию пятницы, 1, 2, 9 и 10 мая – по расписанию субботы, 3 и 11 мая – по расписанию воскресенья, а 4 и 12 мая – по расписанию понедельника. На период праздников на пути выйдут почти 50 дополнительных поездов.

Читайте также


Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

Введут ли в России оплату за зарубежный трафик?

Эксперты уверены: платный зарубежный трафик – единственный доступный способ ограничений

Меры приведут к дополнительным затратам для операторов и пользователей

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать в России майские праздники за счет январских?

Весна гораздо лучше подходит для активного отдыха на природе

Однако эксперты уверены: большинство россиян привлекают именно новогодние каникулы

Читать
закрыть

Зачем нужен единый реестр учета домашних животных в РФ?

Мера поможет с поиском потерявшихся питомцев

Реестр будет направлен на легализацию деятельности заводчиков

Читать
закрыть

Что будет с туризмом в Туапсе после атаки на НПЗ?

Курортные поселки в окрестностях Туапсе пока не пострадали

Однако на фоне произошедшего количество бронирований туров сократилось на 15%

Читать
закрыть

Какие социальные навыки помогут развить танцы?

Танцы помогают побороть замкнутость

Все групповые форматы таких занятий дадут чувство единения с окружающими

Читать
закрыть

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

