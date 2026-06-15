Дачный тренд с ежами оказался опасен для детей и животных

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Тренд с ежами для дач оказался опасен – эти животные переносят клещей, блох и глистов, сообщает телеграм-канал Mash.

В интернете набирает популярность новый тренд по продаже ежей, которые якобы спасают от слизней, змей, насекомых и других вредителей. Продавцы уверяют, что животных разводят специально для дачных участков. Цена – около 7–8 тысяч рублей за зверька.

Однако, по словам ветеринаров, существует ряд рисков. Например, ежи плохо уживаются с кошками и собаками, могут проникать в дом или подкапывать фундамент. За зверьками нужно следить – им нужны обустроенное жилище, поилка и сбалансированное питание.

При этом главная опасность – ежи являются переносчиками блох и клещей, кроме того, почти 100% этих животных заражены гельминтами. Поэтому от тесных контактов с этими зверьками предстоит отказаться.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье обитают обыкновенный (среднерусский) и южный (дунайский) виды ежей. Их можно встретить в лиственных и смешанных лесах, кустарниковых зарослях, сельскохозяйственных угодьях, а также на придомовых территориях и в садовых товариществах.