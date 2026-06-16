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16 июня, 05:04

Транспорт

Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию

Фото: Агентство ''Москва''/Пелагия Тихонова

Временные ограничения введены на использование воздушного пространства в районе столичных аэропортов Внуково и Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

На момент публикации оба аэропорта принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Ранее Росавиация ограничила заправку самолетов иностранных авиакомпаний в ряде городов из-за практики зарубежных перевозчиков заправляться впрок.

Меры касаются аэропортов Минеральных Вод, Махачкалы, Нижнего Новгорода и других гаваней. По данным ведомства, из-за конъюнктуры международного рынка горюче-смазочных материалов иностранные перевозчики начали заправляться в аэропортах России в большом количестве для минимизации своих расходов.

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