Садовое кольцо перекроют 1 августа из-за велофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля, 12:52

Политика

Трамп заявил, что США хотят урегулирования конфликта на Украине

Фото: legion-media.com/Splash News/Pool via CNP/Saul Loeb

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти заинтересованы в урегулировании вооруженного конфликта на Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на интервью американского лидера изданию Financial Times.

По словам Трампа, Вашингтон не стремится продать как можно больше ракет, а ищет мира.

"Проще говоря, мы хотим, чтобы (вооруженный конфликт. – Прим. ред.) на Украине с Россией закончился", – подчеркнул американский лидер.

Ранее Трамп сообщал, что во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским настаивал на необходимости прекращения боевых действий. Лидер США добавлял, что поддерживает хорошие отношения как с Владимиром Путиным, так и с Зеленским.

При этом российская сторона готова рассматривать предложения и идеи по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, уточняла официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика