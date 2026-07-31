Трамп заявил, что США хотят урегулирования конфликта на Украине

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Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти заинтересованы в урегулировании вооруженного конфликта на Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на интервью американского лидера изданию Financial Times.

По словам Трампа, Вашингтон не стремится продать как можно больше ракет, а ищет мира.

"Проще говоря, мы хотим, чтобы (вооруженный конфликт. – Прим. ред.) на Украине с Россией закончился", – подчеркнул американский лидер.

Ранее Трамп сообщал, что во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским настаивал на необходимости прекращения боевых действий. Лидер США добавлял, что поддерживает хорошие отношения как с Владимиром Путиным, так и с Зеленским.

При этом российская сторона готова рассматривать предложения и идеи по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, уточняла официальный представитель МИД России Мария Захарова.

