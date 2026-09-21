Путин заявил, что жизнь Лужкова вписана в историю Москвы яркими страницами

Фото: ТАСС/Александр Чумичев

Владимир Путин направил приветствие участникам мероприятия, посвященного 90-летию со дня рождения бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.

Глава государства указал, что жизнь и свершения экс-мэра вписаны яркими страницами в историю столицы и всей страны.

Путин напомнил, что Лужков стал мэром многомиллионной Москвы в начале 90-х годов, в сложнейший период глубоких реформ. По словам российского лидера, он понимал требования времени и, сформировав эффективную управленческую команду, направил ее усилия на достижение больших целей развития.

При этом Лужков хорошо знал Москву, посещал заводы, научные центры, вузы, театры, школы и поликлиники, строительные площадки, добавил президент. Он также вдохновлял всех новыми идеями и своей неуемной энергией, подавая пример деятельного служения городу и москвичам.

Путин отметил, что по своей природе, образованию и опыту Лужков был ученым, инженером и созидателем. Благодаря способности вникать в суть проблем и четко определять приоритеты он добился выдающихся результатов. Среди них – продуманная социальная политика, реконструкция МКАД, строительство Третьего транспортного кольца и других инфраструктурных объектов, возведение парка Победы на Поклонной горе, возрождение храма Христа Спасителя, Казанского собора и Иверских ворот на Красной площади.

"Юрий Михайлович на деле отстаивал наши традиционные, исторические ценности, поддерживал моряков-черноморцев, жителей Крыма и Севастополя. И в этих, и в других вопросах действовал как патриот Отечества", – подчеркнул президент.

В завершение Путин выразил уверенность в том, что Москва и в дальнейшем будет успешно развиваться, опираясь на крепкие традиции, заложенные Лужковым.

В день 90-летия со дня его рождения в Большом Сухаревском переулке был открыт памятник бывшему мэру Москвы. Вдова Лужкова Елена Батурина поблагодарила пришедших почтить память ее мужа.

Батурина рассказала, что при обсуждении будущего монумента было решено сделать его простым и лишенным пафоса, "добрым, московским" – таким, каким, по ее словам, был сам Лужков. Бывший мэр изображен с вытянутой вперед рукой – жест располагает к ответному рукопожатию.

Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год. Он умер 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет.

