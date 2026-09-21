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21 сентября, 19:55

Происшествия

В полиции опровергли информацию о рабстве женщины с ребенком в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сообщения о том, что женщину с трехлетним ребенком якобы держали в рабстве в Подмосковье, не соответствуют действительности. Об этом РИА Новости заявили представители правоохранительных органов.

Телеграм-канал Mash ранее распространил сведения о спасении матери с ребенком из рабства. По информации журналистов, три года, в течение которых семью якобы держали взаперти, девочка провела без контакта с внешним миром и так и не научилась разговаривать.

В ходе разбирательства выяснилось, что в полицию обратились волонтеры. Женщина с ребенком проживала в "рабочем доме" в столичной Щербинке. Там у нее произошел конфликт с управляющим. После этого она захотела переехать в аналогичный дом в Балашихе, где проживала ранее. Женщина связалась с управляющим в Балашихе, он обратился к волонтерам, а они – в полицию.

Однако, согласно предварительной информации, у женщины никаких претензий нет, а данные о рабстве не соответствуют действительности. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Ранее в Удмуртии двух мужчин заподозрили в похищении несовершеннолетних и вымогательстве. По предварительным данным, злоумышленники напали на двух юношей, силой посадили их в машину и вывезли, а затем потребовали у них 300 тысяч рублей. Когда выяснилось, что такой суммы у них нет, нападавшие поменяли требования: предложили указать на человека, у которого могут быть эти деньги. После этого похищенных внезапно отпустили.

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