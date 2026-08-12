12 августа, 12:09Происшествия
В Удмуртии мужчины похитили двух подростков и потребовали за них 300 тыс рублей
Фото: udm.sledcom.ru
В Удмуртии двое мужчин подозреваются в похищении несовершеннолетних и вымогательстве. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на оперативные службы.
Преступление произошло в Ижевске: злоумышленники напали на двух юношей, принудительно посадили их в автомобиль и увезли в неустановленном направлении.
По пути они потребовали у подростков 300 тысяч рублей. Когда выяснилось, что нужной суммы у них нет, нападавшие изменили требования: предложили указать на человека, у которого могут быть такие деньги. После этого похищенных неожиданно отпустили.
В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемых задержали. Ими оказались местные жители 23 и 24 лет. С фигурантами проведены следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в Приморье трое молодых людей применили насилие против 11-летнего ребенка, после чего засунули его автомобиль и привезли в сарай. Затем они связали мальчика скотчем и оставили одного, но он смог освободиться и сбежать.
Подозреваемых задержали. Позднее суд заключил их под стражу.
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