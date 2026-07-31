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31 июля, 12:43

Происшествия

Более 30 человек погибли в Пакистане из-за обрушения шахты

Фото: legion-media.com/Hasan Zaidi

Не менее 34 человек погибли в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана из-за обрушения угольной шахты. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на канал Geo.

Как рассказал владелец шахты, взрыв метана мог стать причиной ЧП. Всего на месте происшествия находились 42 человека, спасатели продолжают разбирать завалы.

Ранее в Дамаске произошла серия взрывов. Тогда в общей сложности пострадали 18 человек, в том числе 4 правоохранителей. Позже сообщалось и о ранении замминистра туризма Сирии Фараджа аль-Кашкуша. При этом взрывные устройства были обнаружены в центре города до их активации, но их не успели разминировать.

Взрывы в Сирии прогремели недалеко от отеля, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в арабскую страну. В момент инцидента он не был в своем номере.

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