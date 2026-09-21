Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Красноярском крае выросло до двух

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

При жесткой посадке вертолета Ми-8 МТВ авиакомпании "Красавиа" в поселке Суломай Эвенкийского района Красноярского края пострадали бортмеханик и фельдшер. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика.

На борту находились три члена экипажа и фельдшер. По данным авиакомпании, у пострадавших диагностированы травмы средней степени тяжести.

При этом ранее оперативные службы сообщали только об одном пострадавшем. Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в поселке Суломай вечером 20 сентября. ЧП произошло в ходе выполнения санитарного рейса по маршруту Байкит – Суломай.