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21 сентября, 05:28

Происшествия

Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Красноярском крае выросло до двух

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

При жесткой посадке вертолета Ми-8 МТВ авиакомпании "Красавиа" в поселке Суломай Эвенкийского района Красноярского края пострадали бортмеханик и фельдшер. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика.

На борту находились три члена экипажа и фельдшер. По данным авиакомпании, у пострадавших диагностированы травмы средней степени тяжести.

При этом ранее оперативные службы сообщали только об одном пострадавшем. Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в поселке Суломай вечером 20 сентября. ЧП произошло в ходе выполнения санитарного рейса по маршруту Байкит – Суломай.

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