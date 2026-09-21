В Госдуме предложили запретить автоматические галочки на допуслуги в интернете

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Вице-спикер Госдумы восьмого созыва Борис Чернышов направил обращение руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением обязать граждан самостоятельно подтверждать согласие на дополнительные услуги, рассылки, подписки и участие в маркетинговых программах при покупке товаров и услуг в интернете. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

Как отмечает парламентарий, в настоящее время при покупке или регистрации на сайте пользователю заранее проставляются галочки напротив дополнительных услуг, рассылок, подписок и участия в маркетинговых программах. По мнению депутата, согласие на необязательные услуги или действия должно даваться человеком самостоятельно отдельным нажатием.

Чернышов подчеркнул, что, если гражданин не выразил согласие явно, оно не может считаться предоставленным только потому, что он не заметил заранее установленную отметку или не отказался от нее.

В обращении содержится предложение рассмотреть возможность нормативного закрепления запрета на использование заранее установленных отметок и иных интерфейсных решений, предполагающих согласие потребителя по умолчанию на дополнительные услуги и действия.

Чернышов предлагает сделать такие поля изначально пустыми. При этом отказ от дополнительной услуги не должен препятствовать покупке основного товара или услуги, если соответствующее согласие не требуется для исполнения договора.

По замыслу автора инициативы, данный принцип следует распространить и на бесплатные действия в интернете, например на установку дополнительного программного обеспечения и включение дополнительных функций.

Ранее в ГД заявили, что факт использования VPN и искусственного интеллекта как отягчающего обстоятельства при совершении преступлений не сделает эти технологии незаконными. Там отметили, что само по себе использование этих технологий не преступление, так как ими пользуются миллионы людей каждый день, и абсолютно законно.