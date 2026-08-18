18 августа, 08:24Экономика
В ГД заявили, что Visa и Mastercard могут выйти из оборота в России к концу 2027 года
Фото: depositphotos/jamdesign
Карты международных платежных систем Visa и Mastercard полностью исчезнут из оборота в России к концу 2027 года. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, сами россияне почувствовали, что лучше переходить на новые инструменты. Кроме того, Visa и Mastercard менее защищены из-за устаревших сертификатов безопасности, что создает риски для их держателей.
Ранее гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин рассказал, что Visa и Mastercard почти перестали существовать на российском рынке. Он уточнил, что эти карты уже не несут ценности для держателей, так как не работают за границей и не поддерживают программы лояльности этих систем.
Кроме того, добавил он, карты физически изнашиваются, а у чипов истекают сертификаты безопасности. Это требует от оператора новых решений, чтобы система продолжала корректно функционировать внутри страны.
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