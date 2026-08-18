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18 августа, 08:48

Безопасность

Мошенники начали предлагать поддельные билеты на концерты Канье Уэста

Фото: ТАСС/Zuma/Javier Rojas

Мошенники стали предлагать поддельные билеты на концерты американского рэпера Канье Уэста в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "МТС Защитник".

Злоумышленники звонят от имени независимых концертных агентств и предлагают перекупить билеты на предстоящий концерт артиста, который пройдет в октябре.

Как рассказали в сервисе, мошенники пользуются тем, что официальные недорогие билеты уже распроданы, и предлагают "выгодную" цену. Они утверждают, что у них есть "дополнительная квота мест" или "билеты от организаторов", после чего просят перевести предоплату или перейти по ссылке для покупки.

В результате жертва теряет средства и получает ненастоящие билеты, которые не дают права посещения концерта.

Концерты Уэста запланированы на 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге. Стоимость билетов составляет от 9 до 160 тысяч рублей. При этом самые дешевые билеты раскупили в течение часа. Музыкальный продюсер Яна Рудковская допустила, что рэпер может посетить Москву.

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