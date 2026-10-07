Отпевание народного художника России Бедоева состоится 8 октября

Фото: пресс-служба Российской академии художеств/Виктор Березкин

Отпевание народного художника России, академика Российской академии художеств Шалвы Бедоева состоится 8 октября в 11:00. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу РАХ.

Церемония пройдет в церкви Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в Москве по адресу улица Солянка, дом 5/2, строение 4.

Бедоев умер 4 октября на 86-м году жизни. Как рассказали в Северо-Осетинском государственном университете имени К. Л. Хетагурова, незадолго до смерти внуки отвезли его в Москву.

Полотна художника можно увидеть в Музее Российской академии художеств, Государственном Русском музее, иностранных культурных учреждениях. Его самыми популярными работами являются "Юность", "Сбор винограда", "Знамя свободы", "Амазонка", "Черешня – краса Кубани", "Осетия революционная".

