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06 октября, 14:01

Культура

Отпевание народного художника России Бедоева пройдет в Москве

Фото: rah.ru

Отпевание народного художника России, академика Российской академии художеств Шалвы Бедоева состоится в церкви Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в Москве. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе РАХ.

Церемония пройдет по адресу улица Солянка, дом 5/2, строение 4. Точные дата и время будут объявлены позднее, уточнили в академии.

Бедоев скончался 4 октября в возрасте 85 лет. Как рассказали в Северо-Осетинском государственном университете имени К. Л. Хетагурова, до этого внуки забрали художника в Москву.

Его полотна расположены в Государственном Русском музее, Музее Российской академии художеств, иностранных музеях, а также в частных коллекциях. В числе его популярных работ – "Сбор винограда", "Черешня – краса Кубани", "Юность", "Знамя свободы", "Осетия революционная" и "Амазонка".

В 1988 году Бедоев был удостоен звания заслуженного художника РСФСР, а в 2019-м – народного художника РФ. В 2006 году он получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.

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