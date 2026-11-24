Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru (Яна Троянова признана в РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Замоскворецкий районный суд Москвы вновь оштрафовал актрису Яну Троянову (признана в РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в телеграм-канале.

Суд признал артистку виновной по по статье о непредставлении или несвоевременном представлении иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предусмотренных законодательством. Сумма назначенного штрафа составила 50 тысяч рублей.

Троянова находится в реестре иноагентов с ноября 2023 года. Ранее актрису также штрафовали на 50 тысяч рублей по этой же статье. В 2024 году во время интервью Троянова публично назвала заслуженным призыв к убийству русских, в том числе детей. После этого против нее завели уголовное дело, также ее заочно арестовали.

В ноябре прошлого года актрису заочно приговорили к 8 годам колонии по статьям о возбуждении ненависти и вражды, публичным призывам к осуществлению террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента.