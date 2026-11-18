Фото: depositphotos/JanPietruszka

Редактора проекта SOTA (признан в РФ СМИ-иноагентом) Алексея Обухова (признан в РФ иноагентом) оштрафовали на 300 тысяч рублей. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Москвы.

Останкинский районный суд столицы вынес постановление 17 ноября. Журналиста признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ.

Ранее Мосгорсуд признал законным штраф в размере 45 тысяч рублей экономисту Сергею Гуриеву (признан в РФ иноагентом) за нарушение закона об иностранных агентах. Судья рассмотрел апелляционную жалобу и оставил без изменения постановление Таганского районного суда. Экономиста признали виновным в совершении административного правонарушения по пункту 2 статьи 19.34 КоАП России.

До этого Бабушкинский суд Москвы оштрафовал журналиста и блогера Александра Плющева (признан в РФ иноагентом) на 50 тысяч рублей за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов. Он не предоставил необходимую информацию в уполномоченный орган.