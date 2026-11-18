Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы

Город предложил жителям четырех старых пятиэтажек на Веерной улице переехать по программе реновации в дом 28А на этой же улице. Об этом сообщил заммэра, глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет о жильцах домов 8, 32, корпусов 2 и 3, и дома 34, корпуса 2. Осмотр квартир начался 9 ноября, за первую неделю с выбором жилья определились 60 семей. Новостройка стала восьмой в районе Очаково-Матвеевское, переданной участникам программы реновации. В доме 552 квартиры, девять из них приспособили для проживания маломобильных граждан.

Расселяемые пятиэтажки расположены недалеко от новостройки, поэтому после переезда горожане сохранят привычный образ жизни и смогут пользоваться знакомой инфраструктурой. В пешей доступности находятся несколько детских садов, школа, Московский приборостроительный техникум, РЭУ имени Г. В. Плеханова, детская и взрослая поликлиники, магазины, кафе и предприятия сферы услуг.

Рядом также расположены КДЦ "Матвеевское", сквер имени Анны Герман и природный заказник "Долина реки Сетуни". Транспортную доступность обеспечивают остановки городского транспорта и станция Матвеевская МЦД-4.

"Программа реновации помогает решать задачи, поставленные президентом, не только за счет увеличения объемов и качества жилищного строительства, но и благодаря созданию рядом с новыми домами комфортной безбарьерной среды с развитой социальной и транспортной инфраструктурой", – рассказал Ефимов.

Всего в Очаково-Матвеевском уже расселили 31 из 67 старых зданий, включенных в программу. Новоселами стали около 7,1 тысячи человек.

Уточняется, что оформить договоры на новое жилье помогают специалисты департамента городского имущества. Дату осмотра предложенных квартир и день подписания договора можно выбрать онлайн через суперсервис "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru. Здесь же принимают заявки на помощь грузчиков и заказ транспорта для перевозки вещей.

Ранее стало известно, что с начала года около 220 ветхих домов уже расселили в столице в рамках программы реновации. Наибольшее количество зданий освободили на северо-востоке столицы – 38. На востоке города расселили 31 дом, на западе – 26. Горожане получили квартиры с улучшенной планировкой в новых жилых комплексах.

