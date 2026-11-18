Фото: AP Photo/DPA/Britta Pedersen

Датский телеканал TV2 Fyn по ошибке объявил о кончине 86-летней бывшей королевы Дании Маргрете II. Об этом сообщило издание Hello.

"Жива и здорова, несмотря на репортаж TV2 Fyn", – приводит издание свою формулировку о состоянии бывшей королевы.

Ложный материал телеканал опубликовал 13 ноября, а текст некролога оставался на его ресурсах вплоть до 16 ноября.

Маргрете II отреклась от престола в январе 2024 года, уступив трон сыну: новым королем Дании стал Фредерик X. Она правила 52 года – дольше всех своих предшественников за всю историю королевства. В мае 2026 года Датский королевский дом сообщил, что королева выписана из больницы после операции на сердце.

Ранее радиостанция Radio Caroline ошибочно выпустила в эфир новость о смерти короля Великобритании Карла III. После этого радиостанция прекратила вещание на 15 минут, после чего ведущие вернулись и принесли извинения.

Выяснилось, что сотрудник Radio Caroline включил в прямом эфире запись о смерти короля из любопытства и в панике покинул студию.