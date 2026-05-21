21 мая, 11:01

В мире

В Малайзии призвали принять жесткие меры против фейкового аккаунта короля в TikTok

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Королевский дворец Малайзии призвал принять жесткие меры против создателей фейкового аккаунта султана Ибрагима в TikTok. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дворца.

Утверждается, что аккаунт Sultan Ibrahim Ismail размещал фотографии монарха вместе с ложными утверждениями о нем. В частности, сообщалось, что король якобы "любит есть свинину" (является табу в мусульманской Малайзии. – Прим. ред.).

"Это обвинение является серьезным оскорблением, совершенным со злым умыслом, и особенно чувствительно с учетом того, что Его Величество является малайским правителем и главой ислама", – говорится в заявлении пресс-службы.

Кроме того, на странице опубликовали изображение, на котором лицо короля было прифотошоплено к телу животного. Во дворце назвали это оскорбительным и глубоко безответственным.

Ранее британская радиостанция Radio Caroline ошибочно выпустила в эфир новость о смерти короля Великобритании Карла III, после чего прекратила вещание на 15 минут. Затем ведущие вернулись и принесли извинения.

По их словам, это случилось из-за "ошибки компьютера". На радио есть программа, заранее записанная на случай смерти монарха.

