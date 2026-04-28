28 апреля, 16:23

Daily Mail: Трамп и Карл III приходятся друг другу 16-юродными братьями

СМИ заявили, что Трамп и Карл III являются дальними родственниками

Фото: Getty Images/WPA Pool/Jordan Pettitt

Президент США Дональд Трамп и британский король Карл III приходятся друг другу дальними родственниками. Такой вывод представлен в исследовании, проведенном по заказу Daily Mail.

Утверждается, что американский лидер и британский король имеют общего предка – третьего графа Леннокса, правнука короля Шотландии Якова II Джона Стюарта. Он жил с 1490 по 1526 год и участвовал в борьбе за власть в Шотландии.

Журналисты приводят генеалогическое древо общих предков Трампа и Карла III. По утверждению газеты, они приходятся друг другу 16-юродными братьями.

Британский монарх и его жена королева Камилла находятся в Штатах с 4-дневным визитом, приуроченным к 250-летию независимости США от британского правления.

В ходе одной из встреч Трамп похлопал короля Великобритании по плечу, нарушив протокол. После рукопожатия и официального фотографирования Карл III и его супруга, а также Трамп и его жена Мелания направились в резиденцию американского лидера.

Согласно протоколу, инициировать физический контакт с членом королевской семьи запрещено. При этом эксперт по языку тела Джуди Джеймс подчеркнула, что прикосновение выглядело как политический жест.

Читайте также


Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

Ждет ли рынок новостроек обвал цен?

Стоимость новостроек может снизиться на 15% уже к лету, а на 30% – к концу года

Причина заключается в переоцененной стоимости

Читать
закрыть

Почему российские студенты пожаловались на антиплагиат в вузах?

Студентов массово не допускают к защите дипломов из-за ошибок антиплагиат-сервисов

Программы принимают реальные работы за тексты, написанные нейросетями

Читать
закрыть

Чем опасны майские праздники и как провести их с пользой?

Праздники могут быть опасны с точки зрения алкогольных срывов и острых состояний

Для расслабления нужны сон, прогулки, вода, нормальная еда, баня и тишина

Читать
закрыть

Почему мужчины стремятся жить за счет богатых женщин?

К корыстным отношениям склонны личности с нарциссизмом и психопатией

Эксперты уверены: роли в отношениях сильно видоизменились

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

