Центр Москвы перекроют 29 апреля

28 апреля, 20:26

Общество

Сын писателя Захара Прилепина отправился на СВО штурмовиком

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Сын писателя и военного Захара Прилепина Игнат принял решение отправиться в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает ТАСС .

Как рассказали в пресс-службе Прилепина, он заключил контракт на службу в диверсионно-разведывательном подразделении "Родня", созданном отцом и его товарищами в 2023 году. Оно входит в интербригаду "Пятнашка" добровольческого корпуса.

В начале мая 2023 года против Прилепина-старшего было совершено покушение. В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, внутри которого находился писатель. Вместе с ним в машине был сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин, он погиб. Писатель же получил ранения, поэтому уволился в запас из Вооруженных сил России по состоянию здоровья.

После произошедшего Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества, а погибший Шубин был удостоен соответствующей награды посмертно.

Основным фигурантом дела стал Александр Пермяков (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Его удалось задержать и арестовать. Выяснилось, что мужчина прошел диверсионную подготовку на Украине после вербовки в 2018 году. Позже он прилетел в Россию по украинскому паспорту и стал следить за Прилепиным.

Другие соучастники преступления предоставили ему казахстанские документы и направили сведения о тайнике с боеприпасами. В результате мужчина установил взрывчатку по маршруту следования писателя. Пермяков также признался, что за убийство Прилепина ему обещали 20 тысяч долларов.

В 2024-м суд приговорил Пермякова к пожизненному сроку. Свою вину он признал. Защита злоумышленника обжаловала решение суда, однако приговор был оставлен без изменений.

Осужденный также попросил прекратить гражданство Российской Федерации, которое он получил в 2023 году. Он аргументировал свое решение тем, что не считает себя россиянином.

В январе текущего года следствие установило организатора покушения на Прилепина благодаря содействию Пермякова. Им оказался тот же сотрудник СБУ Украины, который убил военкора Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин. – Прим. ред.). В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело и выделили его в отдельное производство.

