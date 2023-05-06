СК РФ показал видео с допросом подозреваемого в покушении на Прилепина

Александр Пермяков, задержанный по подозрению в подрыве автомобиля Захара Прилепина, заявил, что выбрал дистанционный взрыв двумя противотанковыми минами как способ убийства писателя. Об этом злоумышленник рассказал на допросе Следственного комитета РФ.

Пермяков заявил, что в 2018 году его завербовали украинские спецслужбы. В ходе допроса он также рассказал, что приехал в Россию в 2022 году для ликвидации Прилепина.

Автомобиль писателя был взорван под Нижним Новгородом. Писатель выжил, но получил травмы.

СК РФ завел уголовное дело по факту покушения на Прилепина. На территорию происшествия по поручению председателя СК Александра Бастрыкина направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства, а также сотрудники судебно-экспертного центра.

Пермяков признался, что привел бомбу в действие дистанционно. После этого он смог скрыться, однако позже был задержан при выходе из леса в другом населенном пункте.

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