Автомобиль Захара Прилепина взорван в Нижнем Новгороде

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Автомобиль писателя Захара Прилепина взорван в Нижнем Новгороде, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В Нижнем Новгороде взорван автомобиль писателя Захара Прилепина. Он выжил, но ранен, находится в сознании", – отметили в сообщении.

В августе прошлого года автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, в котором находилась Дугина, взорвался во время движения на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы.

В ФСБ РФ позднее заявили, что причастными к убийству девушки являются спецслужбы Украины. Предполагаемой исполнительницей преступления назвали Наталью Вовк. Уточнялось, что она скрылась в Эстонии. В ноябре 2022 года Вовк была объявлена в международный розыск и заочно арестована.

