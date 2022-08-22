В США осудили убийство журналистки Дарьи Дугиной

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Соединенные Штаты осуждают насилие в отношении мирного населения и надеются на проведение Россией расследования убийства российской журналистки Дарьи Дугиной, заявил представитель американского Госдепа Нед Прайс.

"Я не сомневаюсь, что российская сторона расследует это. Я также не сомневаюсь, что россияне сделают определенные выводы. Все, что я могу сказать сейчас, это то, что Украина отрицает любую причастность. А мы со своей стороны осуждаем преднамеренные атаки на гражданских лиц где бы то ни было", – приводит ТАСС его слова.

Представитель ведомства отметил, что Украина отрицает какую-либо причастность к данному инциденту.

В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина, взорвался во время движения. Трагедия произошла на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве. Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства.

В ФСБ России заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии.

