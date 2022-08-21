Бастрыкин поручил передать дело об убийстве Дугиной в центральный аппарат СК РФ

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве Дарьи Дугиной в производство Главного следственного управления ведомства. Об этом сообщается на официальном сайте СК.

"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание передать уголовное дело об убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной (пункт е части 2 статьи 105 УК РФ) для дальнейшего оперативного, всестороннего и объективного расследования в производство Главного следственного управления СК России", – указано в сообщении ведомства.

В пресс-службе СК РФ добавили, что в данный момент следствие считает преступление спланированным и заказным. Оперслужбам направлено поручение установить причастных к трагедии и свидетелей.

Следователи ведомства в настоящий момент изъяли видеозапись с регистратора. Установлено, что взрывное устройство в автомобиле Дарьи Дугиной было заложено под днищем машины, с водительской стороны.

В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была журналист и политолог Дарья Дугина, взорвался во время движения. Трагедия произошла на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

В связи с произошедшим Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве. В ведомстве подтвердили предстоящее проведение взрывотехнической экспертизы. Контроль за расследованием дела осуществляет прокуратура Московской области.