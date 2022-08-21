Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве Дарьи Дугиной в Подмосковье

Фото: СК РФ

Прокуратура Московской области взяла на контроль дело об убийстве Дарьи Дугиной. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по пункту е части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство, совершенное общеопасным способом")", – указано в заявлении.

В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была журналист и политолог Дарья Дугина, взорвался во время движения. Трагедия произошла на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

В связи с произошедшим Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве. В ведомстве подтвердили предстоящее проведение взрывотехнической экспертизы.