СК возбудил дело об убийстве после подрыва автомобиля дочери Дугина

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Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве после подрыва автомобиля в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

В ведомстве подтвердили, что в результате происшествия погибла журналист и политолог Дарья Дугина. После осмотра места инцидента будет назначена взрывотехническая экспертиза.

"По данным следствия <...> на автомобильной дороге общего пользования сработало, предположительно, установленное в автомобиле Toyota Land Cruiser взрывное устройство, и затем произошло возгорание машины", – говорится в сообщении.

Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 21 августа, на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвался во время движения.

По словам главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, к происшествию причастны "террористы украинского режима", целью которых был отец девушки философ Александр Дугин.

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас призвал привлечь к ответственности исполнителей и заказчиков преступления, где бы они не находились. Он также выразил Дугину соболезнования в связи с гибелью дочери.