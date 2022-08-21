Очевидец гибели дочери Дугина рассказала о нескольких хлопках при взрыве машины

Фото: Москва 24

Очевидец гибели дочери философа Александра Дугина Дарьи рассказала, что в момент взрыва автомобиля было слышно несколько хлопков.

"Один прям громкий был (хлопок. – Прим. ред.), второй потише потом сразу был. И все – тишина <...>. Потом огонь и еще пару хлопков было", – рассказала Москве 24 женщина, которая находилась на месте происшествия.

Она также рассказала, что сразу же позвонила пожарным, однако те сообщили ей, что вызов им уже поступил.

Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 21 августа, на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвался во время движения. Женщина, которая находилась за рулем, погибла на месте.

Позднее руководитель общественного движения "Русский горизонт", знакомый Дарьи Дугиной подтвердил ТАСС, что автомобилем управляла именно она. Девушка погибла на месте.

По словам главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, к происшествию причастны "террористы украинского режима", целью которых был отец девушки.

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас призвал привлечь к ответственности исполнителей и заказчиков преступления, где бы они не находились. Он также выразил Дугину соболезнования в связи с гибелью дочери.